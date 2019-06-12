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Во Львове ввели в эксплуатацию все 30 закупленных в Германии трамваев

Львов закупил в Берлине 30 б/у трамваев по цене одного нового.

Во Львове ввели в эксплуатацию все 30 закупленных в Германии трамваев
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове по состоянию на 12 июня ввели в эксплуатацию все 30 трамваев, которые были закуплены в Берлине во второй половине 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Полностью введены в эксплуатацию и курсируют на линии 27 вагонов, еще 3 имеют уже переоборудованную колесную базу, прошли процедуру сертификации и выезжали на линию в режиме обкатки без пассажиров.

11 вагонов обслуживают трамвайный маршрут № 3 "пл. Соборная - Аквапарк", 9 вагонов работают на маршруте № 6, курсирующем с ул. Миколайчука в ТРЦ "Скрыня".

Согласно предварительно согласованному графику, 3 вагона из "берлинской" поставки планируется ввести в ежедневную эксплуатацию в ближайшие дни текущего месяца.

"По статистике, трамвайные вагоны из Берлина, работающие на модернизированной электронной системе управления, отличаются существенно меньшим уровнем технических простоев и количеством поломок, которые случаются на линии. Также они обеспечивают более высокий уровень комфорта проезда для пассажиров и значительно более легкие условия труда для водителей. Вместе с тем "берлинские" трамваи являются более энергосберегающими и потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению со старым подвижным составом, находящимся в эксплуатации трамвайного депо города", - отметили во "Львовєлектротрансе".

Как сообщалось, в августе 2018 прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны чиновников Львовского горсовета и коммунального предприятия "Львовэлектротранс" в связи с закупкой в Германии 30 б/у трамваев. Как отмечалось в сообщении прокуратуры Львовской области, "технические характеристики закупленных трамваев не соответствуют маршрутным линиям Львова и платформ остановок".

Вместе с тем, мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что закупка бывших в употреблении трамваев в Германии для города состоялась в соответствии с процедурами, утвержденными Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и норм Европейского союза.

По его словам, Львов закупил в Германии 30 б/у трамваев по цене одного. Стоимость одного такого б/у трамвая из Германии составляла 26 тысяч евро с доставкой во Львов, а стоимость одного нового трамвая - примерно 1,2 млн евро.

О технических нюансах - ширине тележек и типе дверей - было известно заранее и в этом "не было никакой тайны".

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