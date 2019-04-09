"Киевпастранс" закупит 10 польских трамваев за 568,4 млн гривен

В вагонах предусмотрено не менее 60 сидячих пассажирских мест.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" договорилось с польской компанией PESA о закупке 10 трамваев за 568,443 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

В документах предусмотрена поставка 10-ти новых трамвайных вагонов с низким уровнем пола 2019 года выпуска. Сообщается, что длина одного вагона - более 26 м с наличием не менее 60 сидячих пассажирских мест.

Срок поставки - с 1 мая по 31 декабря.

Pesa Bydgoszcz - крупнейший польский производитель рельсовых транспортных средств - электрических и дизельных поездов, локомотивов и трамваев.

Изначально этот контракт должен был получить львовский "Электронтранс", который был готов продать трамваи за 505,4 млн гривен, но его документацию отклонили из-за отсутствия одной справки.

Впоследствии "Киевпастранс" подписал с "Электронтрансом" другой контракт на 10 низкопольных трамваев длиной 30,2 метра. Сумма договора составила почти 498 млн гривен.