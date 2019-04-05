"Нафтогаз" не смог отсудить у Кабмина 6,6 млрд гривен

Хозяйственный суд Киева отказал "Нафтогазу Украины" во взыскании 6,6 млрд гривен с Кабинета министров в качестве компенсации за поставку газа населению по цене ниже рыночной.

Решение было принято коллегией судей во главе с Викторией Джарты еще 28 февраля, но обнародовали его в судебном реестре только в конце марта.

1 октября 2015 года Кабинет министров принял постановление №758, которым утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. При этом правительство не определило источники и порядок компенсации субъектам, на которых возложены эти спецобязанности.

Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный админсуд Киева признали бездействие правительства противоправным, в связи с чем "Нафтогаз" в октябре 2018 года подал иск к Камбину о компенсации 6,634 млрд гривен упущенной выгоды за 4 квартал 2015 года.

Однако сторона защиты заявила, что упущенная выгода должна базироваться на документах, которые безоговорочно подтверждают реальную возможность получения потерпевшим субъектом хозяйствования денежных сумм. По мнению Кабмина, никаких документов финансово-хозяйственной отчетности НАК, которые отражали бы реальные убытки компании в связи с применением к ней положения №758 истец не предоставил.

Рассмотрев материалы дела, суд решил отказать в удовлетворении иска НАК к правительству. Коллегия решила, что нарушенное императивное право стороны на получение материальной компенсации не может быть интерпретировано как причинение вреда.

У "Нафтогаза" есть право на апелляцию.

Напомним, в октябре 2018 года Кабинет министров повысил цену на природный газ для населения на 23% до 8 548,92 гривен/тыс. кубометров по сравнению с ранее действовавшей ценой (6 958 гривен/тыс. кубометров).

Также Кабмин своим постановлением от 19 октября №867 продлил до 1 мая 2020 года возложение специальных обязательств на "Нафтогаз" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ.