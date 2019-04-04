Малый бизнес: кризис роста или переформатирование?

Когда речь заходит об улучшении бизнес-климата для индивидуального предпринимательства, целесообразно ориентироваться на те секторы, которые могут стать драйверами роста для украинской экономики.

Фото: avcadvisory.ru

В Украине каждую неделю регистрируется свыше 5 тыс. новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП) – в полтора раза больше, чем закрывается. По данным сервиса Opendatabot, всего на конец марта в стране зарегистрированы 1 млн 844 тыс ФЛП. Это почти на 100 тыс. предпринимателей больше, чем в марте 2018 года. Тем не менее, достичь уровня конца 2017 года, когда это число превышало 2 млн человек, пока не удалось. Сразу же после изменений в законодательстве, в соответствии с которыми ФЛП должны уплачивать единый социальный взнос, даже если приостановили свою деятельность, закрылись свыше 250 тыс. предпринимателей.

Искушение собственным бизнесом

Мотивацией для принятия таких изменений было стремление правительства наполнить бюджет и пресечь злоупотребления, когда крупные компании ведут деятельность под видом ФЛП. Тем не менее, массовые очереди к госрегистраторам для оформления закрытия в свое время стали негативным знаком для бизнес-среды. Как изменился предпринимательский климат за эти два года? Отражает ли статистика восстановление доверия между малым бизнесом и государством?

По результатам февральского опроса Группы "Рейтинг", сегодня почти 40% украинцев хотели бы иметь собственный бизнес и еще 10% уже владеют ним. И половина опрошенных не видят себя предпринимателями. Причем за полгода количество таких людей возросло: в июне 2018-го нежелание иметь свой бизнес выражали 41% респондентов. Социологи говорят: желание открыть собственное дело чаще высказывают граждане молодого возраста или с более высоким достатком.

Большинство опрошенных убеждены: роль государства в развитии экономики состоит в обеспечении равенства доходов и социальной справедливости. Количество людей, поддерживающих такое мнение, с июня 2018 года по февраль 2019 года возросло с 48% до 64%. И только 27% разделяют мнение о том, что государство должно устанавливать свободу развития предпринимательства и честные правила конкуренции. Такой тезис более популярен у респондентов молодого возраста, жителей центральных и восточных областей, лиц с более высоким уровнем доходов или тех, кто уже владеет собственным бизнесом.

Как видим, динамика общественных настроений склоняется в сторону социальной справедливости, что объясняется последствиями ряда экономических реформ, ростом коммунальных тарифов и другими факторами. Сказались и миграционные настроения украинцев, которые часто предпочитают уехать работать за границу в качестве наемного персонала, чем зарабатывать те же деньги у себя дома, но как индивидуальный предприниматель.

Дефицит доверия

Кризис доверия к государственным институтам в Украине сказался и на доверии малого и среднего бизнеса. Две трети опрошенных социологами респондентов считают, что государство мешает деятельности такого бизнеса. Лишь 7% убеждены, что органы власти содействуют развитию предпринимательства, и 14% - что власть не вмешивается в деятельность предпринимателей.

Вспомним историю: массовое появление первых частных предприятий в 90-е годы было связано не с созданием условий, а с экономическим кризисом. Когда тысячи граждан были вынуждены резко изменить и работу, и образ жизни. Так что неготовность большинства украинцев к открытию собственного дела можно рассматривать и как наличие у граждан других вариантов выбора - возможно, с меньшим уровнем риска или личной ответственности за результат.

Тем не менее, ряд предложений по улучшению бизнес-климата, которые озвучивают и рядовые украинцы, и эксперты, заслуживает широкого обсуждения. 57% опрошенных считают, что необходимо оставить упрощенную налоговую систему, поскольку она стимулирует развитие бизнеса. Также представители малого бизнеса предлагают рассмотреть возможность "налоговой паузы" в случае приостановки работы. Это может быть актуально для сезонных видов деятельности – например, в туристической сфере или в сельском хозяйстве.

На фоне в целом скептического отношения большинства украинцев к открытию собственного бизнеса наметилась реструктуризация направлений деятельности ФЛП. С одной стороны, как и прежде, большинство индивидуальных предпринимателей выбирают торгово-закупочную деятельность или предоставление услуг. С другой – наблюдается рост (и даже скачок) в отдельных сферах. Например, за последние три года количество ФЛП в ІТ-сфере увеличилось на 45% - при том, что общее их количество в целом сократилось на 8%. ІТ-сектор создает высокую добавленную стоимость и является одной из ключевых статей украинского экспорта услуг.

Среди сфер, где за три года зарегистрировано наибольшее количество ФЛП, – предоставление информационных услуг (26 тыс.), изготовление блюд и напитков (2,2 тыс.), деятельность в сфере архитектуры (1,3 тыс.). Восстановили "дореформенную" численность предпринимателей такие направления, как офисная деятельность, производство фильмов, туризм. Как видим, программирование и креативная экономика сегодня демонстрируют наибольшую динамику роста. Поэтому, на мой взгляд, когда речь заходит об улучшении бизнес-климата для индивидуального предпринимательства, важно увидеть приоритеты тех секторов, которые могут стать драйверами роста для украинской экономики.