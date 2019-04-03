Первый тур выборов: статистика с географией

И вот что интересно: 28 кандидатов набрали менее 1/2 юры, из них 27 — менее 1/3 юры, 25 — менее 1/4. Я понимаю, что технические и с какой целью, но похоже, что с техникой переборщили, тем более — она не дешёвая.

Обозначим через юр количество %, отданных за не то Тимошенко — самое неудачное и нелепое явление на этих выборах. Тогда имеем: Зе — 48,8 юры, Порошенко — 25,7 юры, настоящая Тимошенко 21,6 юры еtc.

Фото: liga.net

Зато вот НЕ технические свою роль сыграли: не будь в этой колоде любого из той пятёрки, что идёт за первой тройкой,— и первая пара почти наверняка была бы наполовину другой. Это замечание, конечно, попутное, но не худо бы подзапомнить персонально всех молодцев разного возраста, которым Президент обязан попаданием во 2-й тур: это дорогого стоит, хотя в суммах не ориентируюсь (в том числе выраженных в юрах); извините, если кого обидел, но что сам не ам — было очевидно изначально, как и то, кому именно и в чью пользу пройти не дали: всё, что забирают, чтоб просто тупо профукать, для кого-то было бы не лишним.

О географии.

Зе дали путевку во 2-й тур (1-е или 2-е место) 22 региона из 25 (25 это 24 области и Киев), в том числе из этих 22 регионов 20 дали ему 1-е место. Эти 20 — Киев, весь центр страны, весь север, весь юг, 5 западных областей из 8 и Харьковская. Ещё 2 области пропустили Зе во 2-й тур со 2-го места — это освобождённая часть Донецкой и Луганской. И лишь 3 западные области из 8 дали Зе место ниже 2-го.

Вот вам и «кандидат от востока»: практически национальное единство, 5 из 8 западных областей — среди тех, кто делегировал его во 2-й тур, при этом 2 восточные области из 3 оказались среди тех очень немногих, кто не дал ему первого места: мелочь, но интересно.

Не странное ли единство для голосования «по приколу»?

Когда «не прикололись» и не дали ни одного из первых 2 мест только те, кто дальше всех от линии фронта?

Действующий же Президент получил пропуск во 2-й тур (одно из первых 2 мест) только от 7 (!) регионов — Киев и область плюс 5 западных областей. Остальные 18 (!) дали ему 3-е место или ниже.

Ну а 1-е он получил только в 2 областях —Львовской и Тернопольской. Не очень понимаю Львов в контексте постоянного противостояния Президента и львовского мэра, но это тема отдельная.

Как странно и 5-е место Президента в Днепропетровской области, где мэр столицы вроде как гарантировал преданность. То ли это было от слова ПРЕДАТЬ, то ли области и их центры голосовали очень по-разному.

3-я с конца по % голосов, поданных за Президента,— Харьковская, где борьба за право его представлять даже вышла в своё время за пределы приличия.

У Тимошенко — 1-е или 2-е место от 12 регионов с географией гораздо более представительной: запад — 6 из 8 областей, север — 3 из 4, центр — 3 из 5. Все области юга и востока дали ей 3-е место или ещё ниже, что несколько удивительно для «пророссийского кандидата», то есть имеем крушение очередного мифа.

Почему-то вспоминается старый романс: «Целую ночь соловей нам насвистывал...» И далее: «Боже, какими мы были наивными...»