Стабильность системы и демократия: почему важно верховенство закона

Период выборов в любой стране – это всегда поляризация мнений и жаркие споры. Украина, усиливающая демократические институты, конечно, не исключение. И это нормально, ведь люди принимают важное решение, от которого многое зависит. Впрочем, нужно обратить внимание и на другое – даже самые важные решения не должны радикально менять курс страны. Для этого во всем мире была создана сложная система сдерживания и противовесов, которая позволяет обществу развиваться и двигаться вперед, не боясь, что все держится на одной партии или одном человеке. Безусловно, изменения важны, но принципиальные для общества вещи должны оставаться непоколебимыми в любых условиях.

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За последние годы популистские риторики здорово набрали симпатизирующих по всему миру. Самые громкие примеры – победа Дональда Трампа в США и «Брекзит» в Великобритании. Но я хотел бы отметить, что в обоих случаях вся неординарность и сложность ситуации все же не привела к фатальным последствиям. Во многом это связано с тем, что отдельные политики не способны обрушить всю сложную систему разрешительных процедур и законов. Наиболее активные процессы в этом направлении происходят в США, где президент пытается перестроить всю страну под свою волю, но децентрализация, сила парламента и судов не дают ему так просто ввязываться в авантюры. В этом отличие США от стран, скатившихся в авторитарные режимы, как многие государства, с которыми мы граничим.

Если взглянуть детальнее на США, то мы вспомним, что Дональд Трамп устроил несколько громких скандалов, подписывая своенравные указы. Однако часто эти указы либо не поддерживались Конгрессом, либо были опротестованы в суде. Тогда Трамп пошел дальше – начал отправлять в отставку глав независимых институций. До сих пор многие позиции в США занимают «исполняющие обязанности», а не полноценные руководители. Но даже при такой спланированной атаке правовая система выстояла и продолжает сдерживать президента от безапелляционных и фатальных действий. Суды и законы остаются механизмом стабилизации, даже если сами судьи поддерживают президента. Для Украины – это важный урок и навык, который нужно развивать.

Фактически, именно верховенство права и зафиксировано в нашем законодательстве, но реалии долгое время демонстрировали другое: вопросы решались «на ручном управлении», а коррумпированность судов озадачивала многих несправедливыми решениями. Более того, даже юридический бизнес шел на этические компромиссы, ставя во главу угла гонорары, а не репутацию. Однако сейчас ситуация меняется, и все больше компаний осознают важность этического подхода. Причин тому много, включая рост прозрачности, усиление конкуренции, более тесную интеграцию с Западом и многое другое. В любом случае, это позитивный процесс, который определяет развитие отрасли. И особенно важно, что происходит он именно сейчас. Почему важно? Потому что право позволяет справиться со многими колебаниями.

Развитие демократии – это не только возможность граждан влиять на все процессы в стране, но и уверенность в том, что последствиями решения не станут радикальные шатания из стороны в сторону и перечеркивание всего, что было сделано ранее. И на защите здесь должен быть именно закон и юристы.