Украина – Польша: правила дружбы

Польша – главный импортер украинских товаров. Такой значимый показатель в статистике украинского экспорта по итогам I квартала 2019 года – первый за все годы независимости. Опередив в этом показателе Россию, западный сосед иллюстрирует принципиальную смену вектора развития украинцев. Так как экономика не сводится только к лозунгам и простым выводам, то для полной гармонизации отношений нужна последовательность действий.

Фото: poland-ukraine.com.ua

Недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал возможность того, что Украине, вероятно, придется пожаловаться на Польшу в Европейскую комиссию. Поводом может стать ситуация с увеличением квот на перевозки для украинского автомобильного транспорта. Кроме того, министр указал на то, что за последний год наш сосед сократил число двусторонних разрешений для перевозок в Польшу или транзитных через страну с 260 тыс. до 160 тыс.

Досадный факт, но искать «зраду» здесь не стоит – политика, в том числе и торговая, сложный процесс, который всегда требует подтверждения прошлых соглашений и обсуждения будущих перспектив. Единого решения на долгие годы здесь быть не может. Между стратегическим партнерством и повседневным сотрудничеством есть огромная разница, об этом знают все, кто хоть раз работал с бизнес-процессами. При этом равнодушно не замечать сложившуюся ситуацию тоже нельзя, скорее нужно провести анализ и понять, где во взаимоотношениях с соседом у нас возникают наиболее проблемные точки.

Украинцы – главный приток рабочей силы Польши. При этом речь идет не только о трудовых мигрантах с рабочими специальностями, но и о специалистах в новых технологиях. В общей сложности речь идет о 1,5 миллионах человек. Все ли рады такому наплыву? Разумеется, что нет. Как и в любой стране, у нашего западного соседа есть определенный процент консервативного населения, крайне негативно настроенного в отношении приезжающих на заработки украинцев. Хотя польское правительство в этом отношении пока настроено лояльно, но тем не менее существует риск того, что антимигрантскую карту захотят разыграть ультраправые политические силы.

В эту же колоду можно добавить и очень сложную историю взаимоотношений Украины и Польши. Поэтому весьма часто случается обмен колкостями между институтами национальной памяти обеих стран, которые совершенно по-разному смотрят на события прошлого. Политики здесь всегда играли и продолжают играть двойную игру, разогревая и охлаждая бушующие эмоции в зависимости от того, что конъюнктурно выгоднее. Но в любом случае – это та точка соприкосновения, которая требует более серьезного взаимодействия, ведь манипуляции с исторической памятью могут сыграть неожиданную роль в ухудшении взаимодействия двух стран.

Стоит сказать, что Польша не только ключевое направление экспорта, она же и среди лидеров по импорту в Украину. При этом как официальному, так и теневому. И если первое – несомненный позитив для двух стран, а в плане поставки топлива (где Польша вообще играет ключевую роль), так и вовсе вопрос национальной безопасности, то проблема контрабанды доставляет неудобства обеим сторонам и заставляет иногда реагировать санкциями.

Даже из беглого анализа видно, что, несмотря на взаимовыгодное экономическое сотрудничество, сближающее наши страны, до сих пор есть политические моменты, препятствующие этому. И, что бы не происходило, важно понимать: Польша и Украина очень нужны друг другу как надежные партнеры, особенно в критически сложной ситуации противостояния с Россией. В 2012 году обе страны совместно провели Чемпионат Европы по футболу, поддерживая друг друга в вопросах развития инфраструктуры и организации столь масштабного события.

Тогда это стало буквально перезагрузкой отношений. И сейчас необходимо, чтобы запущенные 7 лет назад механизмы только развивались и приносили выгоду обоим государствам.