Правила доступа: почему интернет должен стать неограниченным полезным ископаемым

Заметил ли кто-нибудь, что новости об уровне подключения к интернету исчезли со страниц украинских СМИ? Лет 10 назад о такой статистике сообщали достаточно регулярно, а само подключение (например, школ или библиотек) было одним из основных направлений КСО. Более того, даже wi-fi на каждом шагу уже перестал быть чем-то необычным. Причина проста: по крайней мере в крупных городах мы уже достигли достаточного уровня покрытия сети. Вопрос в том, как теперь превратить доступ в ресурс.

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Интернет в Украине – это, как ни странно, уникальный кейс. Высокие скорости, безлимитные тарифы и низкие цены – по сравнению с Европой мы куда либеральнее. В Германии, например, подключение интернета – длительная бюрократическая процедура, а в итоге – низкие скорости и высокие цены. Недавно, даже канцлер Ангела Меркель признала, что Германия серьезно отстает в возможностях интернета для пользователей. Специалисты связывают это с ошибочной государственной стратегией на централизованное развитие сети с использованием медных проводов. Но, кажется, что это еще и вопросы безопасности – многие проблемы в плане доступа и подключения связаны с борьбой с терроризмом. В Украине, к счастью, государство долгое время не вникало особо в политику развития интернета, что позволило независимым игроками сформировать развитую сеть, а конкуренция – снизила цены. Пишу «к счастью», потому что все мы знаем, что часто вмешательство госорганов у нас только прикрывало чьи-то личные коррупционные интересы. Итак, развитие интернета у нас достаточное, но что это нам дает?

Развитие электронной коммерции и электронного банкинга у нас, как ни странно, все еще ниже чем в Европе, а в той же Германии количество инновационных проектов значительно превышает украинское. Связано это с множеством факторов: от общего развития науки и техники до более эффективных механизмов поддержки стартапов, как со стороны государства, так и от частных фондов. Вместе с тем, там проекты весьма ограничены во внедрении услуг, так как пользователей меньше, а низкая скорость препятствует реализации многих возможностей. Чтобы начать пользоваться своими преимуществами, нам нужно, для начала, их осознать. Не уверен, что многие сейчас отдают себе отчет в том, какие возможности открывает дешевый безлимитный интернет, в котором пользователя проводят все больше времени. Проекты, реализуемые у нас в стране, должны держать в уме этот фактор и закладывать его в свои бизнес-планы. Причем я сейчас говорю не только о проектах в сфере IT, но и о медиапродуктах, рекламистах. По данным Комитета интернет ассоциации Украины по вопросам интернет-рекламы с 2004 года процент пользователей всемирной паутины в Украине вырос с 12% до 64%. И проникновение услуги продолжается, хотя, конечно, рост и замедлился по мере насыщения рынка.

Но что станет действительно качественным изменением – переход от роста числа пользователей в превращение интернет пространства в рабочее место. Разумеется, уже сейчас огромное количество людей использует интернет в работе, но будущее за проектами, которые интегрируют доступ к сети внутрь своей структуры. Посмотрите на сервисы кар-шеринга или доставки еды. Они вышли на наш рынок и быстро набрали вес, потому что людям здесь нужны услуги, которые доступны через сеть. Это тот вектор, который стоит увидеть стартаперам в Украине: поработайте с этим, реализуйте какой-то проект здесь и хорошие результаты помогут масштабировать его на весь мир.