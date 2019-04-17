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Объем украинского рынка медийной интернет-рекламы превысил 5,2 млрд грн – исследование

Сегмент мобильной рекламы составил 34%

Объем украинского рынка медийной интернет-рекламы превысил 5,2 млрд грн – исследование

Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018 году составил 5,209 млрд грн. Исследование проводилось украинским представительством международного объединения участников рынка рекламы IAB Ukraine (Interactive Advertising Bureau Ukraine), которое открылось в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Фото: IAB Ukraine

По данным исследования, сегмент мобильной рекламы среди медийных форматов составил 34% - это на 32% меньше среднего европейского показателя. Часть рекламы в соцсетях (помимо YouTube) составила 17%. Отмечено, что доля видеорекламы в Украине выше, чем в Европе – 42%.

Исследование проводилось в два этапа - оценивали полный бюджет рынка, а также объемы медийной рекламы: баннерная реклама, спонсорство, rich media, In-Page video, In-Stream video.

Несмотря на серьёзное увеличение затрат на медийную интернет-рекламу, Украина занимает шестое место с конца среди европейских стран по затратам на человека.

IAB Ukraine – украинский представитель международного объединения участников рынка рекламы (Interactive Advertising Bureau). Украина стала 44 страной, которая присоединилась к сети IAB. Туда входят порядка 650 медиа- и интернет-компаний (среди них – Google, Microsoft, Amazon, Disney, Bloomberg Media и др.). Цель IAB – развивать медиа и маркетинг в условиях цифровой экономики.

Напомним, Интернет ассоциация Украины в феврале сообщала, что объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за 2018 год составил 3,511 млрд грн, по их данным объем рынка вырос на 40% по сравнению с 2017 годом.

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