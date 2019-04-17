Гройсман снова пригрозил уволить Коболева

Премьер-министр Владимир Гройсман снова пригрозил уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"До 24 апреля "Нафтогаз" должен сообщить всем украинцам, что рыночная цена газа с 1 мая будет ниже, чем 8,55 гривен/куб. м , если этого не произойдет я инициирую отставку председателя правления "Нафтогаза" и буду просить правительство поддержать мое предложение", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

Он сказал, что рыночная цена на газ сегодня намного ниже 8,55 грн за кубометр.

"Мне это надоело, как и миллионам украинцев, когда частные интересы менеджмента компании ставятся выше, чем национальные интересы всех украинцев. Я подчеркиваю, что все решения правительства должны быть исполнены", - подытожил он.

Напомним, 16 апреля руководитель газового подразделения "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что с 1 мая цены на газ для населения увеличатся до запланированного уровня около 10 грн за кубометр, несмотря на снижение рыночной цены.

Снизить цены на газ для населения правительство может только двумя путями - предоставив прямое указание "Нафтогазу" как акционер или внеся изменения в постановление №867, которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения (режим ПСО).

Кабинет министров этого не сделал.

Нынешний глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев был назначен в марте 2014 года. Срок его пятилетнего контракта истекал 22 марта и после длительных пререканий правительство согласовало его продление еще на год, до 20 марта 2020 года.