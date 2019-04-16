"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российская компания "Газпром" за последнюю неделю резко увеличила объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту на 25%. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своем Facebook.

"Причиной этому - ремонт трубопровода "Ямал-Европа" (проходящего через Беларусь)… В годовом исчислении это эквивалентно около 110 млрд куб. м газа", – написал он.

За считанные дни суточные объемы транзита украинской газотранспортной системы выросли на 60 млн куб и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб газа. В годовом исчислении это эквивалентно около 110 млрд куб газа.

Как подчеркнул Коболев, такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене", – подчеркнул в своем сообщении глава "Нафтогаза".

По его словам, это еще раз доводит, что строительство "Газпромом" обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования.

"Истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости", – написал Коболев.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.

В связи с этим, Павел Климкин высказал свои опасения, касательно новой "газовой войны" с Россией. Эту вероятность понимают и в Европе, поэтому предлагают увеличивать запасы газа в хранилищах.

25 марта 2019 года "Укртрансгаз" предложил Венгрии создать запас газа в украинских подземных газохранилищах (ПХГ) на случай вышеупомянутой «газовой войны». Венгрия ежегодно потребляет порядка 10 млрд куб м газа. Две трети из них – поставляемый через территорию Украины.