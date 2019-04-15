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Аграрии попросили Кабмин не запрещать популярные пестициды

Они призывают Кабмин пересмотреть документ о запрете ввоза пестицидов.

Аграрии попросили Кабмин не запрещать популярные пестициды
Фото: http://ecology.md

В Кабинете министров Украины зарегистрирован проект постановления «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины и использования в Украине отдельных опасных пестицидов», однако аграрии просят пересмотреть его, поскольку это может привести к миллиардным убыткам в агросекторе.

Об этом сообщается на сайте Всеукраинского аграрного совета (ВАС).

Соответствующий проект постановления предусматривает запретить с 1 июня 2019 года ввозить такие пестициды как: атразин, ацетохлор, глифосат, имидаклоприд, клотианидин, тиаметоксам и все их препаративные формы. В дальнейшем планируется включить их в список запрещенных к использованию в Украине и отменить их государственную регистрацию.

По словам главы ВАС Андрея Дикуна, специалисты подсчитали, что отмена использования этих пестицидов приведет к падению урожайности основных экспортных культур - пшеницы, кукурузы, ячменя, сои, рапса и подсолнечника. Это приведет к падению урожайности основных агрокультур на 5-20%, ухудшению качества продукции с дальнейшими убытками для аграриев в размере 22-64 млрд грн. Кроме этого, увеличится потребление воды.

Дикун обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть данный документ отмечая, что принимать данное постановление нельзя, и заверил, что аграрии готовы предоставить всю подробную информацию по этому вопросу.

В то же время экологи (например, организация «Экология-Право-Человек») уже несколько лет призывают запретить атразин, глифосат и ацетохлор, поскольку в Европе они признаны токсичными. Экологи утверждают, что пестициды способствуют развитию рака, вызывают отравления у людей, загрязняют воду, воздух, почву и становятся причиной массовой гибели пчел.

Напомним, в ноябре 2018 года Кабинет министров разрешил вывозить непригодные и запрещенные к использованию пестициды на утилизацию за границу. Накопление пестицидов началось еще в 1970-х годах после запрета использования ряда средств во время производства продуктов питания. С этих времен в Украине накопилось более 8,5 тысяч тонн ядохимикатов.

 

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