Украина предложила немецким компаниям войти в управление украинской ГТС, - Порошенко

Это один из способов противостоять строительству "Северного потока-2".

Украина продолжает свою борьбу за прекращение строительства газопровода "Северный поток - 2", об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге с Ангелой Меркель, передает «Интерфакс-Украина».

Президент Украины отметил, что «Северный поток 2» не является новой темой в дискуссиях между Евросоюзом, Германией и Украиной.

«Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2", предложив немецким компаниям, участие в управлении украинской газотранспортной системой", - сказал Порошенко на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Напомним, 1 апреля рейтинговое агентство Moody's подтвердило слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о задержке строительства газопровода "Северный поток-2" из-за позиции Дании. Кроме этого, датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 AG подготовить экологическую оценку альтернативного варианта прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне.

Ранее Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", который должен был проходить через ее территорию.

Строительсто этого газопровода находится в центре международного внимания с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала Крым. Германия пытается убедить другие страны поддержать "Северный поток-2", поскольку он должен пройти по Балтийскому морю, соединив российских поставщиков с потребителями в Европе.