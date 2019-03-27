Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - Коболев

"Это, конечно же, проект не убивает. Тем не менее, надо снова искать новый путь".

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода "Северный поток-2".

"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного потока-2. Это, конечно же, проект не убивает. Пока что. Тем не менее, надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает", - написал Коболев в фейсбуке.

Газопровод "Северный поток 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Участники консорциума - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Трубопровод, принадлежащий российской энергетической компании "Газпром", находится в центре международного внимания с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала Крым. Германия пытается убедить другие страны поддержать "Северный поток-2".

Украина, Польша, США выступают против строительства трубопровода.

Газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.