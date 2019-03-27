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Кабмин упростил регистрацию ООО и присвоение адресов объектам строительства

Изменения упростят условия ведения бизнеса.

Кабмин упростил регистрацию ООО и присвоение адресов объектам строительства
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров Украины принял постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиций Украины в рейтинге Doing Business. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли.

Документ упрощает процесс приведения уставов существующих ООО соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

"Благодаря этому регистрация ООО будет занимать три минуты, а учредители смогут онлайн выбирать тот тип устава, который им подходит", - объяснили в МЭРТ.

Кабмин также разрешил банковским учреждениям получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, обращающихся за получением кредитов - ранее такая возможность отсутствовала на законодательном уровне. Информация из госреестров упростит банкам прогнозирование по обязательствам и снизит рискованность кредитных операций. Ожидаемым результатом принятия постановления станет уменьшение стоимости кредитования.

Постановление вводит единый и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, ранее такая процедура отсутствовала и решалась чиновниками в "ручном режиме".

Также документ запускает новый электронный сервис для регистрации готовности объекта строительства в эксплуатацию, совершенствует экологический контроль, упрощает импорт автозапчастей.

Напомним, в 2018 году Украина поднялась на пять позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business.

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