В Украине запустили онлайн-сервис для подключения водоснабжения​ и реестр водопользователей

Разработка системы выдачи электронных разрешений длилась менее двух лет.

В Украине запустили онлайн-сервис для получения разрешений на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Как сообщается на сайте Кабинета министров.

"22 марта, во Всемирный день воды, в Украине презентовали новую электронную услугу. Отныне разрешение на специальное водопользование можно оформлять и аннулировать в режиме онлайн. Новая электронная услуга упрощает разрешительную процедуру не только для водопользователей, но и для каждого участника процесса", - отмечается в сообщении.

Ранее выдачу разрешений на спецводопользование осуществляли областные госадминистрации.

"В рамках гармонизации государственной политики в водной сфере нормам Евросоюза эту функцию передали Госводагентству и его территориальным органам", - сообщила руководитель Госагентства водных ресурсов Ирина Овчаренко.

По ее словам, разработка системы выдачи электронных разрешений длилась менее двух лет.

В правительстве отмечают, что с помощью данного сервиса разрешение на подключение к водоснабжению потребитель должен получить в течение 30 дней, а отсутствие контактов с работниками соответствующих служб сделают невозможной коррупцию при получении разрешений.

Также в правительстве надеются, что введение электронного сервиса уменьшит количество отказов в выдаче разрешений, поскольку сейчас около 25% таких отказов происходили из-за неточностей в бумажных документах.

Вместе с электронной услугой правительство также открыло реестр водопользователей Украины.

Напомним, ранее ассоциация "Укрводоканалэкология" предупредила, что с 1 апреля 2019 года 5 миллионов украинцев могут остаться без воды, т.к. около 30 водоканалов могут быть отключены от электроэнергии.