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Ryanair полетит в Харьков

"Наибольший нераскрытый потенциал на рейсах из Харькова - на маршрутах в Германию".

Ryanair полетит в Харьков
Ryanair полетит в Харьков
Фото: Hyser

Ирландский лоукост Ryanair 26 марта проведет пресс-конференцию в Харькове, на которой может объявить о запуске рейсов из местного аэропорта.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"От лоукостера объявлено об участии в мероприятии Ольги Павлонки - руководителя по продажам и маркетингу авиакомпании Ryanair (Центральная и Восточная Европа, Балканы), со стороны аэропорта - его гендиректора Владимира Васильченко. На вопрос о том, можно ли понимать, что, 26 марта будет объявлено о начале полетов Ryanair в Харьков, в аэропорту ответили, что "ожидают, что да", - говорится в сообщении.

Подробности не сообщаются, но ранее коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин заявлял, что приоритетом на этот год является успешное проведение переговоров с Ryanair.

"Наибольший нераскрытый потенциал на рейсах из Харькова находится на маршрутах в Германию. Среди пассажиров пользуются спросом примерно те же направления, что и среди киевлян. Поэтому мы ведем переговоры об открытии рейсов в те же немецкие города, откуда уже летают из столицы Украины европейские лоукостеры. В частности, сейчас в них больше рейсов из Киева в такие города Германии как Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен (Мемминген)", - отметил Ильин.

В ноябре прошлого года коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан говорил, что лоукостер изучает возможность запуска рейсов в еще один украинский аэропорт. В списке претендентов были Одесса, Харьков и Херсон.

Напомним, в конце января Ryanair анонсировала запуск четырех новых рейсов из Украины в Германию.

В 2018 году авиакомпании запустили 3765 новых регулярных рейсов по всему миру, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году. Украина впервые вошла в топ-20 стран, в которых происходит авиабум. В 2018 году в стране появились 72 новых направления.

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