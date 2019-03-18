Изменились также сроки окончания регистрации и посадки в самолет.

В Украине вступили в силу новые Правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Об этом сообщается на сайте Государственной авиационной службы.

"Вступили в силу Правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные приказом Госавиаслужбы от 26.11.2018 № 1239, зарегистрированным в Министерстве юстиции 08 февраля 2019 г. № 141/33112", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, не содержит нормы об обязательном бесплатном перевозке багажа определенного веса (раньше было 15 кг). Согласно новой редакции Правил, информация о максимальном количестве и весе багажа, который принимается авиаперевозчиком к транспортировке без оплаты, указывается в правилах перевозчика и в договоре перевозки, которая предоставляется пассажиру.

Изменились также сроки окончания регистрации и посадки в самолет: теперь авиакомпании могут закрывать стойки регистрации не ранее чем за 45 минут до вылета, а выходы на посадку - не ранее 15 минут до вылета (ранее 40 и 10 минут соответственно).

Госавиаслужба также убрала минимальную норму расстояния между креслами (раньше не меньше 31 дюйма в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе).

Также узаконены Правила взимания платы за регистрацию в аэропорту.

Напомним, ранее в Украине действовала редакция правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденная Мининфраструктуры в декабре 2012 года.

Напомним, с 15 января вступили в силу новые правила провоза ручной клади авиакомпании МАУ, которые были анонсированы осенью прошлого года.