Украинские военнослужащие сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, который боевики применяли для поиска системы огня Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.
Беспилотник был сбит на Авдеевском направлении. В штабе заявили о том, что пророссийские боевики продолжают осуществлять провокации для обвинения украинских военных в срыве весеннего перемирия.
"Так, на Авдеевском направлении противником была устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ООС", - говорится в сообщении.
Остатки сбитого беспилотника передали специалистам для изучения и идентификации.
Напомним, ранее военные обезвредили беспилотник боевиков вблизи Водяного.