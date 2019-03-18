В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина
Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Наши Судеты
Наши Судеты
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"

Огонь закоптил фасад торгового заведения.

В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
Фото: facebook.com/alex.shchur.69

В Киеве ночью подожгли магазин кондитерской корпорации "Рошен" на Оболонском проспекте возле станции метро "Героев Днепра".

Пресс-служба ГосЧС сообщила, что пожар начался 17 марта около 22:50 и был потушен в течение 30 минут. Огонь не нанес сильного ущерба магазину, был поврежден только утеплитель на фасаде площадью 2 кв. м.

По данным LB.ua, пожар устроили двое неизвестных лиц. Они облили фасад какой-то жидкостью и подожгли ее.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также