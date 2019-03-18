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На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены

Боевики возобновили обстрелы после недельного затишья.

На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В воскресенье, 17 марта, российские боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов, в семи случаях применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли наши опорные пункты из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного и Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано восемь обстрелов:

  • четыре - дважды из минометов 82-го калибра и дважды - из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Крымское;
  • из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа Новотошковское;
  • из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Золотое-4;
  • из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское;
  • из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, убиты трое боевиков, четверо - ранены.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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