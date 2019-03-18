Выбирая зло

Не так давно беседовал с крупным международным чиновником. Пили чай, говорили, в основном о нас, Украине. Выслушал я и такую сентенцию: «Ваше государство характеризуют два феномена, цинизм и воровство. Не будь рядом с вами Путина с его авторитарным режимом, Запад давно отказался бы вам помогать». Не новая для меня мысль, холодная и откровенная. Привычная, можно сказать. Я гораздо хуже, острее воспринимаю слова иностранных экспертов, исполненные жалости ко мне как жителю этой страны.

Фото: EPA/UPG

Необразованность и диктатура – сообщники, заметила прекрасная, тонкая немецкая писательница Герта Мюллер. Власть как таковая оформилась как тяготеющий к тотальному контроль над определенным социальным пространством, наполненным людьми и вещами. Идеология осажденной крепости является безотказным и максимально эффективным инструментом блокирования внутренней критики.

Сегодня государство не изгоняет Гомера, как наивно декретировал Платон. Оно старается его приручить. Украинское государство также пытается приручить своих граждан, опасаясь какого-то присущего украинцам непослушания. В то же время, из-за сосредоточенности украинского государства не на диалоге с гражданами, а на воровстве, мы относимся к своей власти или подозрительно, или откровенно плохо.

Отсталая экономика порождает деспотические режимы. Наша экономика находится в плачевном состоянии. Следовательно, нам угрожает режим диктатуры. Не диктатуры закона, а диктатуры страха и беззакония. Случится ли это с нами? По-видимому, здесь, в Украине это не произойдет. Открытое общество характеризуется тем, что государство не может скрывать информацию от своих граждан. Последние разоблачения журналистами злоупотреблений украинской правящей элиты и неспособность президента и его окружения «зачистить» след от этой информации свидетельствует: у нас есть шанс построить комфортабельное государство.

Но есть иная опасность. Пожалуй, не менее яркая. Присутствие в части нашей страны оккупационных войск и вынужденная, по этой причине, поддержка Украины цивилизованным правовым сообществом, облегчает продолжение порока коррупции и воровства в Украине. Каждый из наших власть предержащих понимает: присутствие рядом с нами и среди нас вооруженного врага позволяет им верить в продолжение своей безнаказанности. «Запад нам поможет!» - уверены они.

Давно сказано: хороший законодатель ограничивается тем, что переписывает то, что уже существует в общественной жизни, плохой законодатель портит то, что уже существует. Украинский законодатель, принимающий решения тщательно засекреченным коалиционным большинством, служит воле одного человека. Ситуативно, не прогнозируя влияние своих новаций на будущее страны, он преследует, как правило, только свои личные цели, преимущественно меркантильные.

Но и он, наш беспринципный законодатель, отнюдь не готов отдать полную власть президенту, стремящемуся стать полновластным диктатором. Недавняя история с попыткой Петра Алексеевича ввести военное положение ярко показала: наш порочный, грешный законодатель, мало заботящийся о нас, остро чувствует опасность, нависающую над ним.

Массы никогда не будут философами, заметил в начале прошлого века Макс Шелер. Но именно массы, далеко не всегда учившиеся в университетах, вышли на улицы страны, протестуя и требуя. Да, я о Майданах. Знаю, так не должно быть. Власть необходимо менять не на улице, а в избирательных участках.

Фото: EPA/UPG

Скоро выборы. Воспользуемся ли мы возможностью не назначить себе во власть привычное зло? Неужели опять не сумеем…