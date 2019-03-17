В Чугуеве нашли тело контрактника со следами насильственной смерти

В Чугуеве Харьковской области найден труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
"Тело солдата, 1992 года рождения, обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части в которой он служил", - говорится в сообщении.
Как сообщили в правоохранительных органах, на теле покойного множественные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад.
Начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.
Напомним, ранее в результате столкновения военных грузовиков в Херсонской области погиб контрактник.