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В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления

Злоумышленники, угрожая оружием, связали скотчем мужчину и женщину, завладели деньгами, а потом сбежали.

В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые совершили ограбление и убийство

В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые совершили ограбление и убийство. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции, руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин в facebook.

"Сегодня ночью двое преступников в масках проникли в частное домовладение, расположенное в Шаргородском районе Винницкой области. Угрожая оружием, связали скотчем мужчину и женщину и завладели деньгами, а потом сбежали на автомобили Hyundai на евробляхах", - рассказал Аброськин.

Пострадавшему удалось освободиться, после чего он на своем автомобиле с охотничьим оружием начал преследовать нападавших.

"На дороге ему удалось догнать авто нападавших, от чего они съехали в кювет, остановившись, преступники применили оружие, нанеся ему смертельный выстрел, от чего мужчина, 1985 г.р., скончался на месте", - говорится в сообщении.

Преступники с места происшествия скрылись пешком, оставив авто у села Хоменкы Шаргородского района.

На территории области введена полицейская операция «Сирена».

Напомним, в Звенигородке грабитель убил двух пенсионеров.

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