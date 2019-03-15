Суд арестовал на 60 суток армянина, подозреваемого в нападении на сотрудника АП

Мужчина с неизвестным сообщником избил Бухтатого в корыстных целях, после чего пострадавший умер.

Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал на 60 суток иностранца, который подозревается в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

25-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни лица, которая потерпела нападения). Личность второго нападавшего устанавливают.

Как сообщалось, вечером 13 марта на улице Баггоутовской в Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им мужчину, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карты. Утром тело потерпевшего нашли прохожие. Погибшим мужчиной оказался сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый.

Предварительной причиной смерти Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца.

Напомним, при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №10 следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого.