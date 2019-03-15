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На Донбассе зафиксировано три обстрела, потерь нет

На Донбассе зафиксировано три обстрела, потерь нет
Фото: Макс Левин

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны боевиков, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - зафиксирован огонь из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы из противотанкового ракетного комплекса в районе населенного пункта Новозвановка, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - вблизи села Крымское.

Потерь среди наших защитников нет.

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