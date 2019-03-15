Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Наши Судеты
Наши Судеты
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих

Правонарушитель задержан.

Полиция задержала мужчину с мачете на Русановской набережной в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

В дежурную часть Днепровского управления полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на бульваре Русановском неизвестный с ножом, похожим на мачете, бросается на прохожих. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Работники полиции пообщались со свидетелями происшествия и опросили правонарушителя.

Задержанный - местный житель, 1996 года рождения. По его словам, мачете он нашел на обочине дороги и решил оставить себе. Следственно-оперативная группа изъяла опасный предмет и направила на экспертизу, а мужчину доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Напомним, ранее сегодня в Днепропетровской области полиция обнаружила наркотики при обыске полицейского, задержанного за взятку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также