На Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих

Полиция задержала мужчину с мачете на Русановской набережной в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

В дежурную часть Днепровского управления полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на бульваре Русановском неизвестный с ножом, похожим на мачете, бросается на прохожих. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Работники полиции пообщались со свидетелями происшествия и опросили правонарушителя.

Задержанный - местный житель, 1996 года рождения. По его словам, мачете он нашел на обочине дороги и решил оставить себе. Следственно-оперативная группа изъяла опасный предмет и направила на экспертизу, а мужчину доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Напомним, ранее сегодня в Днепропетровской области полиция обнаружила наркотики при обыске полицейского, задержанного за взятку.