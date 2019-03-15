Як залатати дорогу скаргами?

Вам набридло ремонтувати машину через вічні ями на дорозі на роботу? Ви змінили вже третю машину, а ями все ті самі?

Фото: rv.ukravtodor.gov.ua

Спершу визначення:

Утримувач дороги — організація, яка відповідає за ремонт, утримання дороги. При накладанні штрафів поліція сама надсилає відповідні запити і встановлює балансоутримувача дороги, адже це може бути і облавтодор, і комунальне підприємство, і навіть приватне.

Інспектор БДР — інспектор відділу безпеки дорожнього руху Нацполіції.

Алгоритм ремонту дороги виглядає так:

Скарга до патрульної або обласної поліції => передача вашого звернення відділу БДР => виїзд інспектора БДР на місце та перевірка викладених вами фактів => надання припису на усунення порушень => перемога або повторний припис.

Якщо припис не виконується у встановлений поліцією термін — на відповідальну особу-утримувача дороги складається адмінпротокол за ст. 188-25 КУПаП.

Якщо припис про ремонт дороги не виконується, тоді поліція складає адміністративний протокол та відправляє у суд. Штраф за невиконання припису від 255 до 340 грн, також винна особа має сплатити 352 грн судового збору. Отже невиконання одного припису буде обходитися від 600 грн. Відчутно, правда?

Шаблон скарги ви скачуєте за посиланням та надсилаєте на електронну пошту Патрульної поліції НПУ public@patrol.police.gov.ua. Також можна надіслати звернення через Урядовий контакт центр скопіював звернення з шаблону.

Інколи звернення залишене через Урядовий контакт центр люблять розписувати на місцеву владу. Якщо так трапилось з вашим зверненням — залишайте скаргу повторно, але вже вказуючи виконавця — Національну поліцію.

Як приємний бонус — Національна поліція окрім накладання припису може притягнути утримувача дороги до адміністративної відповідальності за відсутність реагування на утворені ями, відсутність попереджувальних знаків про них та неусунення перешкод на дорозі за ст. 139 та 140 КУПаП.

І наостанок трохи теорії:

Ями на дорогах — це порушення п.п. 4.1.1, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.3 ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила користування; ДСТУ 2587:2010 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Також, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, є такі покарання за порушення:

Відповідно до ст. 140 КУПаП: за порушення норм щодо стану дороги — штраф у розмірі 1020 гривень, якщо виконуються роботи і при цьому немає про це інформації-попередження та знаків — 510 грн.

Відповідно до ст. 139 КУПаП: за забруднення дорожнього покриття, в тому числі невжиття необхідних заходів щодо усунення перешкод на дорогах — штраф 340 грн або громадські роботи.

Відповідно до ст. 188-28: Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції — штраф від 255 гривень до 340.

Надішліть скаргу та їздіть по рівній дорозі!

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