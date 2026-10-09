​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD

Рішення ухвалили 6 жовтня – у день обрання представника "Альтернативи для Німеччини" (AfD) Тобіаса Рауша на цю посаду.

BMW відкликала пропозицію про лізинг службового автомобіля для нового президента ландтагу Саксонії-Ангальт, представника "Альтернативи для Німеччини" (AfD) Тобіаса Рауша. Рішення ухвалили 6 жовтня.

Про це пише WELT.

У BMW не пояснили причин відкликання пропозиції.

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"Група BMW принципово не коментує відносини з клієнтами" – заявив речник компанії.

За кілька днів до цього голова правління BMW Мілан Неделкович в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung висловився щодо позиції AfD. За його словами, правий популізм і націоналізм є "отрутою для відкритої до світу економіки, яка залежить від світової торгівлі".

Після відкликання пропозиції заступниця голови парламентської фракції AfD у Бундестазі Беатрікс фон Шторх звернулася до генерального директора Tesla Ілона Маска. У дописі в соцмережі X вона запитала англійською, чи погодиться Tesla надати Раушу офіційний службовий автомобіль.

Поки що новий президент ландтагу користуватиметься BMW 7 Series, який залишився від його попередника – представника Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Однак договір лізингу на цей автомобіль завершується в листопаді. Якщо до того часу адміністрація ландтагу не знайде заміну, Рауш може залишитися без службової машини.

За даними адміністрації, пропозиція BMW була єдиною від великого німецького автовиробника. Mercedes-Benz та Audi, як повідомляється, наразі не пропонували своїх автомобілів.