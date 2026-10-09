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​Welt: Візит Шредера на день народження Путіна викликав шквал критики від німецьких політиків

Тим часом в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) виступили на захист Шредера та запропонували розглянути його кандидатуру на роль посередника у переговорах у війни Росії з Україною.

​Welt: Візит Шредера на день народження Путіна викликав шквал критики від німецьких політиків
Герхард Шредер та Володимир Путін
Фото: X Katrin Göring-Eckardt

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відвідав Москву, де зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним з нагоди його 74-річчя. Візит викликав різку реакцію німецьких політиків, які назвали його ганьбою та зрадою європейських інтересів.

Про це пише Welt.

Тим часом представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Райнер Штегнер виступив на захист Шредера та запропонував розглянути його кандидатуру на роль посередника у переговорах щодо завершення війни в Україні.

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Він наголосив, що Шредер залишається одним із небагатьох німецьких політиків, які мають доступ до Путіна, і може використати особисті контакти, щоб переконати російського президента припинити війну.

"Якщо його візит хоча б на міліметр наблизить припинення вогню в Україні, я не бачу в цьому нічого поганого", – заявив Штегнер виданню t-online.

Шредер начебто побував у Путін вдома

За інформацією російської сторони, Путін дізнався про перебування Шредера в Москві з повідомлень ЗМІ вранці в середу, після чого запросив колишнього канцлера до себе додому. Кремль оприлюднив фотографії, на яких політики усміхаються та тиснуть один одному руки.

Депутатка Бундестагу від партії "Зелених" Катрін Герінг-Екардт назвала візит Шредера ганьбою для Німеччини та зрадою Європи. Вона також заявила, що така поведінка не сприяє миру.

Голова комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн із Вільної демократичної партії назвала колишнього канцлера "найнахабнішим пенсіонером Німеччини". Вона звернула увагу на те, що Шредер раніше відмовлявся давати свідчення парламентському слідчому комітету через проблеми зі здоров’ям, зокрема синдром емоційного вигорання, але водночас зміг поїхати до Москви на святкування дня народження російського президента.

  • Після завершення політичної кар’єри Шредер продовжив співпрацю з російським енергетичним сектором. Зокрема, він очолював раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, дочірньої структури "Газпрому", яка займалася будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Його завершили наприкінці 2021 року, однак через російське вторгнення в Україну газопровід так і не запрацював.
  • У травні Путін сам запропонував розглянути Шредера як можливого посередника між Росією та Україною. Однак у німецькому уряді цю ідею зустріли зі значним скепсисом.
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