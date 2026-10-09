Україна просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через посилення російських атак проти цивільного населення.
Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці в X.
"У відповідь на хвилю терору з боку Росії Україна звернулася з проханням скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення його наслідків для міжнародного миру та безпеки", – написав міністр.
Він зазначив, що лише 7 жовтня російські удари вбили щонайменше 32 людей, включно з п'ятьма дітьми в Прилуках – троє з них були лише однорічними. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, зокрема в Києві. Також росіяни вдарили по двох пасажирських автобусах у Краматорську, в результаті чого загинули 30 людей, а 20 отримали поранення.
"Ці атаки відбуваються в той час, коли Росія незаконно утримує постійне місце в тому самому органі, якому доручено підтримувати міжнародний мир і безпеку.
Сибіга заявив, що російські атаки потребують рішучої відповіді. Він додав, що міжнародна спільнота повинна залишатися непохитною в захисті принципів Статуту ООН і забезпечити, щоб дії Росії зустріли тверду та адекватну відповідь.