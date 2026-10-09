Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаПолітика

Україна просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через посилення російських атак

Сибіга заявив, що на російські атаки має бути рішуча відповідь.

Україна просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через посилення російських атак
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через посилення російських атак проти цивільного населення.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці в X.

"У відповідь на хвилю терору з боку Росії Україна звернулася з проханням скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення його наслідків для міжнародного миру та безпеки", – написав міністр.

Він зазначив, що лише 7 жовтня російські удари вбили щонайменше 32 людей, включно з п'ятьма дітьми в Прилуках – троє з них були лише однорічними. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, зокрема в Києві. Також росіяни вдарили по двох пасажирських автобусах у Краматорську, в результаті чого загинули 30 людей, а 20 отримали поранення.

"Ці атаки відбуваються в той час, коли Росія незаконно утримує постійне місце в тому самому органі, якому доручено підтримувати міжнародний мир і безпеку.

Сибіга заявив, що російські атаки потребують рішучої відповіді. Він додав, що міжнародна спільнота повинна залишатися непохитною в захисті принципів Статуту ООН і забезпечити, щоб дії Росії зустріли тверду та адекватну відповідь.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies