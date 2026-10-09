Сибіга заявив, що на російські атаки має бути рішуча відповідь.

Україна просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через посилення російських атак проти цивільного населення.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці в X.

"У відповідь на хвилю терору з боку Росії Україна звернулася з проханням скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення його наслідків для міжнародного миру та безпеки", – написав міністр.

Він зазначив, що лише 7 жовтня російські удари вбили щонайменше 32 людей, включно з п'ятьма дітьми в Прилуках – троє з них були лише однорічними. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, зокрема в Києві. Також росіяни вдарили по двох пасажирських автобусах у Краматорську, в результаті чого загинули 30 людей, а 20 отримали поранення.

"Ці атаки відбуваються в той час, коли Росія незаконно утримує постійне місце в тому самому органі, якому доручено підтримувати міжнародний мир і безпеку.

Сибіга заявив, що російські атаки потребують рішучої відповіді. Він додав, що міжнародна спільнота повинна залишатися непохитною в захисті принципів Статуту ООН і забезпечити, щоб дії Росії зустріли тверду та адекватну відповідь.