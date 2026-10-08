Зеленський: завтра у США відбудеться зустріч української делегації з Кушнером та Віткоффом

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В п'ятницю, 9 жовтня, українська делегація зустрінеться в США з представниками американської переговорної групи Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає LB.ua.

Переговорну команду України представлятимуть Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров.

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Зустрічі відбудуться упродовж двох днів. Також, за словами президента, до них має долучитись європейська команда.

На зустрічі ітиметься зокрема про посилення української ППО.

"Окремо ми будемо говорити також з європейцями, там питання їх грошей підіймається, детально щодо наближення грошей — це дуже важливо. Ну, і також протиповітряна оборона", - зазначив Зеленський.

За словами президента Україна комунікує не тільки з європейцями, а також з азійськими країнами і США.

Очікується, що українська делегація прибуде до Києва вранці 12 жовтня і будуть деталі перемовин.