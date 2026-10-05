Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами щодо озброєння

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Президент Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з міжнародними партнерами щодо постачання озброєння Україні та визначення нових завдань для далекобійних операцій.

Про це президент розповів у своїх соцмережах.

За словами глави держави, він провів нараду з командою Міноборони та дипломатичною командою Офісу президента щодо графіків постачання зброї від партнерів.

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"Домовленості абсолютно чіткі, і щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей", – зазначив Зеленський.

Йдеться про амуніцію для бойової авіації, зокрема українських F-16, додаткове фінансування виробництва дронів різних типів і ракет, а також спільні з європейськими партнерами виробничі проєкти.

Президент наголосив, що очікує дотримання визначених строків виконання кожної домовленості.

Окремо Зеленський обговорив із главою Міноборони Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим реалізацію українських далекобійних операцій. За його словами, для них також визначили нові завдання.