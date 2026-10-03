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МЗС: рішення Росії про "розшук" українських посадовців не має юридичної сили

Росія за сфабрикованими звинуваченнями оголосила в міжнародний розшук Роберта Бровді, Олега Іващенка, Михайла Федорова а Олексія Резнікова.

МЗС: рішення Росії про "розшук" українських посадовців не має юридичної сили
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Слідчий комітет та Міністерство внутрішніх справ Росії оголосили в міжнародний розшук низку колишніх і чинних українських посадовців. Серед них – ексміністри оборони Олексій Резніков і Михайло Федоров, керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на такі дії держави-агресора, повідомляє LB.ua.

У МЗС наголосили, що рішення російських органів не мають юридичної сили та спрямовані на пропагандистський ефект для внутрішньої аудиторії. Це не створює міжнародно-правових наслідків і само по собі не може бути підставою для міжнародного розшуку, затримання чи видачі людей.

"Натомість нагадуємо про реальні, а не вигадані рішення компетентних міжнародних та українських органів щодо злочинів, вчинених у ході агресії РФ проти України, зокрема рішення щодо вищого керівництва Російської Федерації", – додали у міністерстві.

  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна через підозри у воєнних злочинах, пов’язаних із незаконною депортацією та переміщенням українських дітей. 
  • 24 червня 2024 року МКС видав ордери на арешт тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова у справі про удари по українській електроенергетичній інфраструктурі.

У МЗС підкреслили, що ці рішення ухвалювалися відповідно до процедур міжнародного права. Також Україна веде кримінальні провадження щодо представників російського керівництва за міжнародні злочини, вчинені під час агресії проти України.

  • Слідчий комітет РФ 2 жовтня "оголосив у міжнародний розшук" колишніх міністрів оборони України Олексія Резнікова та Михайла Федорова, керівника ГУР Олега Іващенка і командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяр). У Росії стверджують, що Резніков і Федоров нібито причетні до "каральних операцій" на Донбасі, а Іващенко та Бровді – до атак на території РФ і ураження суден у Волго-Каспійському каналі.
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