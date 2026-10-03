МЗС: рішення Росії про "розшук" українських посадовців не має юридичної сили

Слідчий комітет та Міністерство внутрішніх справ Росії оголосили в міжнародний розшук низку колишніх і чинних українських посадовців. Серед них – ексміністри оборони Олексій Резніков і Михайло Федоров, керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на такі дії держави-агресора, повідомляє LB.ua.

У МЗС наголосили, що рішення російських органів не мають юридичної сили та спрямовані на пропагандистський ефект для внутрішньої аудиторії. Це не створює міжнародно-правових наслідків і само по собі не може бути підставою для міжнародного розшуку, затримання чи видачі людей.

"Натомість нагадуємо про реальні, а не вигадані рішення компетентних міжнародних та українських органів щодо злочинів, вчинених у ході агресії РФ проти України, зокрема рішення щодо вищого керівництва Російської Федерації", – додали у міністерстві.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна через підозри у воєнних злочинах, пов’язаних із незаконною депортацією та переміщенням українських дітей.

24 червня 2024 року МКС видав ордери на арешт тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова у справі про удари по українській електроенергетичній інфраструктурі.

У МЗС підкреслили, що ці рішення ухвалювалися відповідно до процедур міжнародного права. Також Україна веде кримінальні провадження щодо представників російського керівництва за міжнародні злочини, вчинені під час агресії проти України.