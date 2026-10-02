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Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу

Виплату проводять у межах у межах Ukraine Facility.

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу
Фото: EPA/UPG

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.

Про це написали президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Ці гроші є частиною вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково.

За словами Корецького, потреба у фінансуванні досі залишається критичною.

"Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", – зазначив глава уряду.

А Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та країнам-членам ЄС.

  • Цю виплату погодили у ЄС наприкінці вересня. Це восьмий транш у рамках Ukraine Facility. Тоді ж ухвалили, що майже €800 млн із цієї суми вперше буде надано в межах Ukraine Support Loan – позики на підтримку України.
  • Рада ЄС також включила до програми добровільний фінансовий внесок Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон (приблизно €92 млн) у формі безповоротної допомоги.
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