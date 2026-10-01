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Зеленський зустрівся з послами країн ЄС в Україні

Обговорили, серед іншого, підтримку України та вступ до ЄС.

Зеленський зустрівся з послами країн ЄС в Україні
Зустріч з послами ЄС в Україні
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Володимир Зеленський провів зустріч з усіма послами країн ЄС в Україні. Обговорили зокрема подальшу готовність підтримувати України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі підняли також питання вступу України до ЄС та санкційний тиск проти Росії. Йшлося також про посилення ППО. 

Саме ці напрямки президент назвав пріоритетними у співпраці з ЄС. 

"Буде більше таких координаційних форматів по зовнішній політиці", - додав Зеленський.

  • Зеленський обговорив із главою уряду Норвегії посилення ППО та забезпечення F-16 для України
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