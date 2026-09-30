Зеленський обговорив із главою уряду Норвегії посилення ППО та забезпечення F-16 для України

Президент поінформував про наслідки російських атак: кількість жертв зросла до семи, 24 поранених.

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Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере посилення протиповітряної оборони та забезпечення українських F-16.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент поінформував Стере про безперервні російські атаки дронами та удари балістичними ракетами.

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"Лише від початку цієї доби поранено 24 людини. На жаль, семеро людей загинули, серед них дитина", – зазначив Зеленський.

Під час розмови сторони обговорили, що саме потрібно Україні для захисту від російської ескалації, передусім засоби ППО та забезпечення винищувачів F-16.

"Координуємо наші кроки і працюємо над тим, щоб забезпечити більший захист життів та безпеки", – заявив президент.

Зеленський також подякував прем’єр-міністру Норвегії та норвезькому народу за підтримку України.

Вранці 30 вересня, після нічної балістично-дронової атаки, Росія продовжила атакувати різні райони Києва. Відомо про трьох жертв і сімох поранених.