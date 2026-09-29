У вівторок, 29 вересня, король Марокко Мухаммед VI призначив міністерку містобудування Фатіму Захру Мансурі прем’єр-міністеркою країни. Таким чином, 50-річна юристка стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду в мусульманському королівстві.

Як пише АР, Мансурі, яка до призначення також була мером Марракеша, доручили сформувати новий уряд.

Про призначення оголосили через чотири дні після оголошення результатів виборів, на яких партія Мансурі, «Партія автентичності та сучасності» (PAM), здобула найбільшу кількість голосів.

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Мансурі стала другою жінкою на посаді прем’єр-міністра в арабському світі після Наджли Буден у Тунісі. Очікується, що найближчими днями вона сформує коаліцію для створення уряду. Виборча система Марокко ускладнює отримання однією партією абсолютної більшості.

Очікується, що уряд Мансурі здійснить багатомільярдні інвестиції, пов’язані з підготовкою до чемпіонату світу з футболу 2030 року, а також працюватиме над виконанням обіцянок щодо боротьби з інфляцією, підвищення заробітних плат і створення робочих місць.

Після призначення Мансурі королем основна увага тепер зосереджена на коаліції, яка сформує наступний уряд. PAM заявила про готовність співпрацювати з усіма партіями. Водночас деякі політичні сили, зокрема поміркована ісламістська Партія справедливості та розвитку та ліва Федерація демократичних лівих, заявили, що залишаться в опозиції.

Конституція Марокко надає королю, який є найвищою посадовою особою країни, право призначати прем’єр-міністра. Водночас він має обрати його з партії, яка отримала найбільше місць на парламентських виборах. Цю норму було запроваджено після успішних вимог протестувальників під час «Арабської весни» у 2011 році. До цього король міг призначати прем’єр-міністра без такого обмеження.

Мансурі приєдналася до PAM після її створення у 2008 році Фуадом Алі Ель-Хіммою, другом короля з дитинства та його близьким радником. Вона здобула юридичну освіту в Університеті Монпельє у Франції, а у 2024 році стала однією з провідних діячок партії. Мансурі двічі обиралася мером Марракеша та була депутаткою парламенту.

Мансурі є дочкою так званого «паші Марракеша» Абдеррахмана Ель-Мансурі – високопоставленого місцевого чиновника, який також був послом Марокко в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Мансурі звинувачували у конфлікті інтересів після того, як група невідомих хакерів заявила, що вона використовувала свою посаду для особистої вигоди під час операцій із земельними ділянками в Марракеші. Мансурі заперечила ці звинувачення, назвала їх наклепницькими та звернулася до суду.

На виборах минулого тижня за «Партію автентичності та сучасності» проголосував 1 млн із 15,8 млн зареєстрованих виборців. Це стала перша перемога партії з моменту її створення.

Ці вибори були першими після міграційної кризи навколо Сеути в липні минулого року та масових молодіжних протестів, які минулого року супроводжувалися загибеллю людей.