​Ігор Ліскі: «Харківська наступальна операція назавжди позбавила українців комплексу меншовартості»

На думку Ігоря Ліскі, Харківський наступ змінив хід війни, на кшталт битви за Гостомель чи оборони «Азовсталі».
«Гостомель (мається на увазі битва за Гостомель в перший місяць великої війни. — Ред.) дав нам шанс. «Азовсталь» (оборона Маріуполя. — Ред.) виграла нам час. А Харківська операція змінила підхід до цієї війни ментально. Ми позбулися комплексу меншовартості.
Саме в цей час ми самі і на міжнародній арені вперше заговорили, що Україна не тільки не програє, а може виграти. І як би важко це не було насправді, це було позбавлення цього комплексу меншовартості для всієї нації українців назавжди.
Вдумайтесь, ціла нація, яка 300 років знищувалась голодоморами, забороною мови, ГУЛАГами, раптом постає, перероджується і позбувається комплексу меншовартості. Збройні сили України, українська армія і генерал Сирський назавжди увійдуть в історію з цією операцією, яка переломила хід війни», — вважає бізнесмен.
Технологічність нинішньої стадії війни ускладнює проведення таких масштабних операцій, припускає Ігор Ліскі. Але саме ситуація на фронті визначатиме переможчя цієї війни, вважає він.
«Майже у всіх параметрах — за кількістю бронетехніки, авіації, 155-міліметрових боєприпасах, дронах, оптоволокні — ми з Росією фактично зрівнялися, десь навіть переважаємо.
Єдиним їхнім козирем залишається балістика. Доки ми цей козир не вибʼємо, вони не сядуть за стіл переговорів, бо все вважатимуть, що можуть перемогти. Коли у нас буде своя балістика, антибалістика, на якийсь час ми поставимо крапку у гонці озброєнь», — зауважив бізнесмен. Тоді у фокусі знову опиниться фронт, і коли у Путіна не буде жодної можливості його переломити, настане перемога, вважає бізнесмен.
«Війні ще не кінець. На нас ще чекають важкі часи, але Харківський наступ — це знакова історія, про яку слід говорити. Тому що у нас, українців, має бути свій пантеон героїв — генералів, командирів, якими ми пишаємося», — резюмував Ліскі.