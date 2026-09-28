Опитування КМІС: більшість українців вважають, що Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення

72% опитаних українців вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні зріс. Відзначають його зменшення – 6%.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Решта або вважають, що він не змінився, або не змогли відповісти.
72% респондентів стверджують, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. Не вважають, що він несе відповідальність – 25%.
У КМІС підкреслюють, що ширший контекст опитувань показує, що “відповідальність” у свідомості громадян не є тотожною “особистій причетності”. Наразі це більшою мірою сприймається як політична відповідальність, а не особисте звинувачення в причетності до корупційних дій.
У розрізі довіри Зеленському серед тих, хто “повністю довіряє”, кожен п’ятий або сумнівається (16%), або вважає президента відповідальним (3%). Ще більше таких серед тих, хто “скоріше довіряє” (хоча 60% все ж відповідають, що не несе відповідальності).
Серед тих, хто “скоріше не довіряє”, 57% вважають його відповідальним, але майже половина або сумнівається (23%), або вважає не відповідальним (19%). І лише серед тих, хто “зовсім не довіряє” домінує впевненість (85%) у відповідальності.
- Упродовж 12-21 вересня 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”, до якого на замовлення ГО «Форум» були додані запитання про те, що зараз хвилює українців та сприйняття проблеми корупції.
- Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних Україні регіонах було опитано 1002 респонденти.