Опитування КМІС: більшість українців вважають, що Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення

Наразі це більшою мірою сприймається як політична відповідальність, а не особисте звинувачення в причетності до корупційних дій.

72% опитаних українців вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні зріс. Відзначають його зменшення – 6%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Решта або вважають, що він не змінився, або не змогли відповісти.

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72% респондентів стверджують, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. Не вважають, що він несе відповідальність – 25%.

У КМІС підкреслюють, що ширший контекст опитувань показує, що “відповідальність” у свідомості громадян не є тотожною “особистій причетності”. Наразі це більшою мірою сприймається як політична відповідальність, а не особисте звинувачення в причетності до корупційних дій.

У розрізі довіри Зеленському серед тих, хто “повністю довіряє”, кожен п’ятий або сумнівається (16%), або вважає президента відповідальним (3%). Ще більше таких серед тих, хто “скоріше довіряє” (хоча 60% все ж відповідають, що не несе відповідальності).

Серед тих, хто “скоріше не довіряє”, 57% вважають його відповідальним, але майже половина або сумнівається (23%), або вважає не відповідальним (19%). І лише серед тих, хто “зовсім не довіряє” домінує впевненість (85%) у відповідальності.

Фото: Скріншот