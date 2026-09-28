Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився зменшити інтенсивність ударів по російських НПЗ

Президент США знову звинуватив Україну у підвищенні цін на дизель.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито погодився зменшити інтенсивність ударів по російських нафтозаводах. Він також знову звинуватив Україну у зростанні цін на дизель.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, зростання цін на дизельне пальне – це «не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії».

«Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Через те що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні заводи у Росії, тому що вони переробляють багато нафти. Тож ця ситуація дійсно цікава. І я говорив із президентом Зеленським, я сказав: "Вам потрібно пригальмувати із НПЗ», – сказав Трамп.

За його словами, Зеленський нібито відповів, що, «ймовірно, так і зробить». Він додав, що глава України може «займатись й іншими справами».

Трамп сказав, що велика проблема, що НПЗ у РФ не можуть працювати як раніше, але «ми владнаємо цю ситуацію».