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Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився зменшити інтенсивність ударів по російських НПЗ

Президент США знову звинуватив Україну у підвищенні цін на дизель.

Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився зменшити інтенсивність ударів по російських НПЗ
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито погодився зменшити інтенсивність ударів по російських нафтозаводах. Він також знову звинуватив Україну у зростанні цін на дизель. 

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, зростання цін на дизельне пальне – це «не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії».

«Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Через те що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні заводи у Росії, тому що вони переробляють багато нафти. Тож ця ситуація дійсно цікава. І я говорив із президентом Зеленським, я сказав: "Вам потрібно пригальмувати із НПЗ», – сказав Трамп.

За його словами, Зеленський нібито відповів, що, «ймовірно, так і зробить». Він додав, що глава України може «займатись й іншими справами». 

Трамп сказав, що велика проблема, що НПЗ у РФ не можуть працювати як раніше, але «ми владнаємо цю ситуацію».

  • Трамп вже не вперше говорить про те, що у піднятті цін на дизель винні зокрема удари України по російських НПЗ. Недавно він написав, що Росія втратила контроль над своєю галуззю дизельного палива через війну з Україною.
  • Перед цим він, як писала FT, під час розмови із Володимиром Зеленським щодо зустрічі в Нью-Йорку, просив Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. При цьому на самій зустрічі йшлося про енергетичне перемир'я, а не про одностороннє припинення атак Україною, казав український президент.
  • Перед цим американський лідер заявляв, що Україна повинна припинити такі атаки.
  • Нещодавно Трамп заявив, що очікує від президентів України та Росії – Володимира Зеленського і Володимира Путіна – переговорів задля припинення війни.
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