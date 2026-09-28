Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився зменшити інтенсивність ударів по російських НПЗ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито погодився зменшити інтенсивність ударів по російських нафтозаводах. Він також знову звинуватив Україну у зростанні цін на дизель.
Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.
За словами Трампа, зростання цін на дизельне пальне – це «не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії».
«Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Через те що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні заводи у Росії, тому що вони переробляють багато нафти. Тож ця ситуація дійсно цікава. І я говорив із президентом Зеленським, я сказав: "Вам потрібно пригальмувати із НПЗ», – сказав Трамп.
За його словами, Зеленський нібито відповів, що, «ймовірно, так і зробить». Він додав, що глава України може «займатись й іншими справами».
Трамп сказав, що велика проблема, що НПЗ у РФ не можуть працювати як раніше, але «ми владнаємо цю ситуацію».
- Трамп вже не вперше говорить про те, що у піднятті цін на дизель винні зокрема удари України по російських НПЗ. Недавно він написав, що Росія втратила контроль над своєю галуззю дизельного палива через війну з Україною.
- Перед цим він, як писала FT, під час розмови із Володимиром Зеленським щодо зустрічі в Нью-Йорку, просив Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. При цьому на самій зустрічі йшлося про енергетичне перемир'я, а не про одностороннє припинення атак Україною, казав український президент.
- Перед цим американський лідер заявляв, що Україна повинна припинити такі атаки.
- Нещодавно Трамп заявив, що очікує від президентів України та Росії – Володимира Зеленського і Володимира Путіна – переговорів задля припинення війни.