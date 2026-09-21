Financial Times: Трамп знову просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ

Під час телефонної розмови президент США говорив, що головне питання - це "дизель, дизель, дизель".

Під час розмови з президентом Володимиром Зеленським щодо зустрічі в Нью-Йорку президент США Дональд Трамп знову просив Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє Financial Times.

Трамп наголосив, що ці атаки посилюють глобальний дефіцит дизельного пального та призводять до зростання цін. За словами посадовців, під час телефонної розмови президент США говорив Зеленському, що головне питання - це "дизель, дизель, дизель".

Реклама

Інший український посадовець, обізнаний із деталями розмови, розповів, що Трамп наголошував на своєму занепокоєнні через зростання цін на дизель і прагненні забезпечити доступ російського пального до світового ринку, щоб стабілізувати ситуацію.

Отримати коментар від Білого дому оперативно не вдалося.

Зеленський після розмови з Трампом назвав її "важливою" і зазначив, що його зустріч із ним на полях Генеральної Асамблеї ООН цього тижня "може багато змінити". В Офісі президента повідомили, що зустріч має відбутися у вівторок.

Розмова відбулася через кілька годин після того, як Україна завдала удару по Москві. Російська влада назвала це наймасштабнішою атакою безпілотників на столицю: внаслідок нальоту спалахнула велика пожежа на нафтопереробному заводі, загинули щонайменше двоє людей, а ще 20 отримали поранення. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО збили 450 безпілотників на підльоті до столиці РФ.

Росія тим часом продовжує завдавати смертоносних ракетних ударів та атак безпілотниками по українських об'єктах, уражаючи енергетичну інфраструктуру, автозаправні станції, комерційні склади та інші підприємства.

Минулого понеділка Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися утримуватися від ударів по енергетичних об'єктах. Однак насправді жодної домовленості про припинення вогню досягнуто не було. Зеленський наголошував, що Україна дотримуватиметься взаємного припинення вогню, якщо США та інші партнери зможуть гарантувати його.

Раніше Трамп закликав Україну припинити удари по дизпаливу в РФ, заявивши, що атаки спричиняють дефіцит.

Невідомо, чи зверталася адміністрація президента США до російської сторони з аналогічними проханнями припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Попередні спроби США домогтися припинення атак на енергетичну інфраструктуру також не мали успіху.