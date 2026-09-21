Пакистан завдав авіаударів по Афганістану, є жертви

Пакистан завдав авіаударів по північно-східному Афганістану, ціллю яких, за словами пакистанських силовиків, були схованки бойовиків.

Унаслідок атаки є загиблі, повідомляє DW.

Дві сусідні країни навели суперечливі дані щодо кількості жертв.

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Уряд талібів у Кабулі заявив про загибель трьох осіб, звинувативши Пакистан в обстрілі “цивільних будинків”, тоді як інформаційне агентство Associated Press із посиланням на двох неназваних пакистанських силовиків повідомило про загибель 28 імовірних бойовиків.

В уряді Афганістану повідомили, що удари було завдано по провінціях Кунар і Пактіка. Один з ударів завдали вночі районі Нургал провінції Кунар. За його словами, було “повністю зруйновано” будинок, загинули троє людей, а ще четверо членів родини дістали поранення.

Він також повідомив про удари по двох об'єктах у провінції Пактіка, заявивши, що там було зруйновано крамницю та порожній будинок.

Офіційної заяви Пакистану щодо цих ударів наразі не надходило.

У п’ятницю в пакистанському місті Кохат (розташованому поблизу кордону з Афганістаном) стався теракт із залученням смертника та 20-годинна перестрілка між бойовиками й поліцією на території районного управління поліції. Унаслідок нападу загинула щонайменше 31 особа, зокрема 16 поліцейських.

Відповідальність за напад узяло на себе місцеве угруповання бойовиків “Іттехад-уль-Муджахідін Пакистан”, пов’язане з джихадистською організацією “Техрік-і-Талібан Пакистан” (TTP).

Афганістансько-пакистанський конфлікт

Відносини між Афганістаном та Пакистаном залишаються напруженими з моменту повернення Талібану до влади у 2021 році.

Останні удари загрожують порушити три місяці відносного спокою після того, як колишні союзники з Південної Азії вступили в найгірші зіткнення за останні роки у лютому. Того місяця Пакистан оголосив, що він перебуває у стані “відкритої війни” з Афганістаном після зростання кількості нападів бойовиків на цивільних жителів та сили безпеки в Пакистані.

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Афганістан завдав ударів у відповідь після того, як Пакистан здійснив авіаудари всередині афганської території, і транскордонні бої з того часу забрали життя сотень людей.

Пакистан востаннє завдавав смертельних авіаударів в Афганістані в червні.

Ісламабад звинувачує Афганістан у наданні притулку бойовим угрупованням, які здійснюють напади всередині території Пакистану.