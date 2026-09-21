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У Франції відбулися тисячні акції проти законопроєкту про посилення захисту поліцейських при застосуванні зброї

Стверджують, що цей документ фактично надасть поліції та жандармерії “дозвіл на вбивство”.

У Франції відбулися тисячні акції проти законопроєкту про посилення захисту поліцейських при застосуванні зброї
Фото: EPA/UPG

У неділю тисячі людей вийшли на акції у Парижі та інших містах Франції на знак протесту проти законопроєкту щодо правомірного застосування сили, повідомляє France24.

Критики стверджують, що цей документ фактично надасть поліції та жандармерії “дозвіл на вбивство”.

У липні депутати Національних зборів схвалили цей законопроєкт, згідно з яким вважається, що будь-який правоохоронець, який застосовує силу, діє в межах закону під час використання зброї. Тепер документ має пройти голосування в Сенаті.

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До демонстрації в Парижі долучилися політики, правозахисні організації та активісти, зокрема Матильда Пано з ліворадикальної партії “Нескорена Франція” (LFI).

“Поліція вже вбиває. У Республіці не може бути організованої безкарності поліції. У Республіці не може існувати категорії громадян, які мають право вирішувати питання життя чи смерті інших громадян”, – заявила Пано, звертаючись до натовпу та закликаючи відхилити законопроєкт у Сенаті.

Протест у Парижі
Фото: EPA/UPG
Протест у Парижі

У протесті також взяли участь організація Amnesty International, профспілка французьких магістратів та Ліга прав людини.

У Ліоні на акцію вийшли 4500 осіб, а в Тулузі — 3700.

Петиція проти законопроєкту, розміщена на сайті Національних зборів, зібрала 730 000 підписів, однак у липні парламентський комітет із питань законодавства відхилив її.

Прихильники законопроєкту стверджують, що він дозволить уникнути ситуацій, коли правоохоронці автоматично потрапляють під підозру або їх затримують після застосування зброї.

  • Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс закликав поліцію бути “особливо пильною” під час протестів через побоювання щодо можливих інцидентів. У місті Ренн влада повідомила про затримання вісьмох осіб і поранення трьох поліцейських, у яких кидали різні предмети.

Протест у Парижі
Фото: EPA/UPG
Протест у Парижі

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