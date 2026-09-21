Стверджують, що цей документ фактично надасть поліції та жандармерії “дозвіл на вбивство”.

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У неділю тисячі людей вийшли на акції у Парижі та інших містах Франції на знак протесту проти законопроєкту щодо правомірного застосування сили, повідомляє France24.

Критики стверджують, що цей документ фактично надасть поліції та жандармерії “дозвіл на вбивство”.

У липні депутати Національних зборів схвалили цей законопроєкт, згідно з яким вважається, що будь-який правоохоронець, який застосовує силу, діє в межах закону під час використання зброї. Тепер документ має пройти голосування в Сенаті.

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До демонстрації в Парижі долучилися політики, правозахисні організації та активісти, зокрема Матильда Пано з ліворадикальної партії “Нескорена Франція” (LFI).

“Поліція вже вбиває. У Республіці не може бути організованої безкарності поліції. У Республіці не може існувати категорії громадян, які мають право вирішувати питання життя чи смерті інших громадян”, – заявила Пано, звертаючись до натовпу та закликаючи відхилити законопроєкт у Сенаті.

Фото: EPA/UPG Протест у Парижі

У протесті також взяли участь організація Amnesty International, профспілка французьких магістратів та Ліга прав людини.

У Ліоні на акцію вийшли 4500 осіб, а в Тулузі — 3700.

Петиція проти законопроєкту, розміщена на сайті Національних зборів, зібрала 730 000 підписів, однак у липні парламентський комітет із питань законодавства відхилив її.

Прихильники законопроєкту стверджують, що він дозволить уникнути ситуацій, коли правоохоронці автоматично потрапляють під підозру або їх затримують після застосування зброї.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс закликав поліцію бути “особливо пильною” під час протестів через побоювання щодо можливих інцидентів. У місті Ренн влада повідомила про затримання вісьмох осіб і поранення трьох поліцейських, у яких кидали різні предмети.