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Венесуела підписала угоду із французькою нафтовою компанією

Це договір про співпрацю в енергетичній сфері.

Венесуела підписала угоду із французькою нафтовою компанією
Фото: ukrinform.ua

Венесуела і TotalEnergies SE у суботу підписали меморандум про взаєморозуміння, який створює умови для повернення французької компанії до роботи в південноамериканській країні.

Про це пише Bloomberg.

Очолила церемонію підписання  в Каракасі в.о. президента Венесуели Делсі Родрігес. За даними урядової заяви, президент державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) Ектор Обрегон і старший віцепрезидент TotalEnergies у Північній і Південній Америці Франсіско Хав'єр Ріело уклали договір про співпрацю в енергетичній сфері.

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Згідно із заявою, підрозділ французької нафтової компанії TotalEnergies E&P New Ventures братиме участь в енергетичних проєктах у Венесуелі.

Родрігес заявила, що Венесуела створила надійні правові умови для нових інвестицій завдяки закону про вуглеводні, ухваленому на початку цього року після захоплення колишнього президента Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами та його усунення від влади.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп окритикували через побоювання, що країна може перетворитися на сучасну ресурсну колонію, подібну до так званих «бананових республік» столітньої давнини, що може створити довгострокові ризики для нафтових компаній, які працюватимуть у Венесуелі.

Раніше цього місяця Венесуела та США оголосили про партнерства з великими нафтовими компаніями, зокрема Chevron, GE Vernova та Eni SpA, спрямовані на збільшення видобутку нафти. За словами міністра енергетики США Кріса Райта, йдеться про інвестиції на «десятки мільярдів» доларів.

Уряд США також домовився про отримання 35% частки в компанії North American Blue Energy Partners, що належить венесуельському підприємцю Алехандро Бетанкуру. Ці угоди є наймасштабнішими капіталовкладеннями енергетичних компаній у Венесуелу після захоплення Мадуро.

TotalEnergies разом із партнером Equinor у 2021 році вийшла з нафтового проєкту Petrocedeno на тлі масового виходу іноземних компаній із Венесуели. Тоді генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне заявив, що рішення не було пов'язане з політичною ситуацією в країні, а відповідало планам компанії щодо скорочення вуглецевого сліду.

Згодом TotalEnergies припинила і діяльність у сфері природного газу у Венесуелі, вийшовши зі своєї мажоритарної частки в YPergas SA. До виходу компанія працювала у Венесуелі з 1990-х років.

  • Американська нафтова компанія North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою нафтових родовищ у Венесуелі, якими раніше управляли китайські компанії та російська структура. 
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