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У НАТО привітали угоду про безпеку між Гренландією, Данією та США, – Reuters

Угода сприятиме безпеці, стабільності та співпраці в Арктиці.

У НАТО привітали угоду про безпеку між Гренландією, Данією та США, – Reuters
Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

У НАТО привітали угоду про безпеку між Гренландією, Данією та США, про яку сторони оголосили 18 вересня. Про це повідомляє Reuters.

Речник НАТО заявив, що документ сприятиме безпеці, стабільності та співпраці в Арктичному регіоні.

За його словами, Альянс і надалі працюватиме над посиленням безпеки в Арктиці.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен 20 вересня заявив, що запропонована угода враховує статус острова.

"Вона визнає суверенітет та територіальну цілісність Королівства, а також право народу Гренландії на самовизначення", – зазначив Нільсен.

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