У НАТО привітали угоду про безпеку між Гренландією, Данією та США, про яку сторони оголосили 18 вересня. Про це повідомляє Reuters.
Речник НАТО заявив, що документ сприятиме безпеці, стабільності та співпраці в Арктичному регіоні.
За його словами, Альянс і надалі працюватиме над посиленням безпеки в Арктиці.
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен 20 вересня заявив, що запропонована угода враховує статус острова.
"Вона визнає суверенітет та територіальну цілісність Королівства, а також право народу Гренландії на самовизначення", – зазначив Нільсен.
- Раніше США і Данія оголосили про домовленість щодо посилення співпраці у сфері безпеки на тлі зростання уваги до Арктичного регіону.