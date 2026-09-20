У двох землях Німеччини сьогодні проходять вибори

У Німеччині 20 вересня, тобто сьогодні, проходять вибори у землях Берлін та Мекленбург-Передня Померанія. Там обирають земельні парламенти (ландтаги).

Як пише DW, дільниці відкрилися о 08:00. У Мекленбурзі-Передній Померанії право голосу має близько 1,3 мільйона осіб, у Берліні – приблизно 2,5 мільйона. Вперше на виборах у цих федеральних землях проголосувати можуть 16- та 17-річні.

Головне суперництво у Мекленбурзі-Передній Померанії точиться між правлячими там соціал-демократами та опозиційною ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (АдН). Опитування показують мінімальну перевагу АдН із показником близько 37 відсотків. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) відстає на один-два відсоткові пункти, але на фінішній прямій розрив майже зник.

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За лічені дні до голосування у цій землі партія канцлера Фрідріха Мерца Християнсько-демократичний союз (ХДС) балансувала на межі проходження в ландтаг. Опитування для телеканалу ZDF показало її підтримку на рівні шести відсотків, в інших опитуваннях - сім відсотків.

У столиці Німеччини, яка має статус окремої федеральної землі, позиції партії Мерца значно кращі, ніж на півночі. Опитування показують, що в Берліні три партії йдуть пліч-о-пліч з показником близько 20 відсотків кожна - ХДС, Ліва партія та ультраправа АдН.

Також соціологія показує, що вперше посаду столичного бургомістра може обійняти представниця Лівої партії.

Крім того, у столиці Німеччини також відбудуться вибори до 12 районних зборів депутатів, де право голосу має 2,75 мільйона осіб, оскільки голосувати за них можуть також і громадяни країн ЄС, які проживають у Берліні.

Вибори у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні завершують мінісерію голосувань на сході Німеччини. Після провальних виборів до ландтагу землі Саксонія-Ангальт 6 вересня, де ХДС втратила половину голосів, а переможницею стала АдН з рекордними для Німеччини майже 44 відсотками та реальним шансом уперше прийти до влади, тиск на канцлера зростає.