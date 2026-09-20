Цього тижня у Нью-Йорку відбудеться Генасамблея ООН

Головними темами переговорів стане загострення бойових дій на Близькому Сході та в Україні, а також ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.

Цього тижня світові лідери зберуться в Нью-Йорку на Генеральну асамблею ООН. Головними темами переговорів стане загострення бойових дій на Близькому Сході та в Україні, а також ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.

Про це пише Reuters.

Майже 130 глав держав зустрінуться на тлі кризи повоєнного світового порядку.

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Китайський лідер Сі Цзіньпін, який востаннє виступав на дипломатичному форумі у 2021 році у форматі відеозвернення, цього разу не приїде до Нью-Йорка. Натомість у четвер він проведе переговори з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Кризу довіри та фінансування доповнюють питання щодо наступного керівника 80-річної організації. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завершить свій термін наприкінці 2026 року, але наразі немає очевидного фаворита у перегонах за його посаду.

Дипломати повідомили, що Рада Безпеки ООН у складі 15 держав може провести засідання на високому рівні щодо України, штучного інтелекту та Близького Сходу, зокрема за участю арабських лідерів.

Цього тижня США уникнули втрати права голосу на Генеральній асамблеї, сплативши $725 млн внесків до регулярного бюджету. Водночас Вашингтон досі винен організації понад $1 млрд і продовжує вимагати скорочення витрат та реформ.

Генеральна асамблея збирається невдовзі після того, як кілька керівників компаній у сфері штучного інтелекту закликали скоординовано сповільнити розвиток цієї технології. Вони попередили, що ШІ невдовзі може вдосконалювати себе самостійно та вийти з-під контролю людини.

Гутерреш заявив, що штучний інтелект стане однією з головних тем засідань. За його словами, країни, які перебувають на передньому краї розвитку технології, повинні встановити «спільні запобіжники, щоб уникнути цієї гонки на дно, яка одного дня може призвести до величезної глобальної катастрофи».

Генеральний секретар ООН уже давно виступає за глобальне регулювання штучного інтелекту. У 2023 році ООН створила консультативний орган з питань цієї технології, до якого увійшли керівники технологічних компаній, представники урядів та науковці.

Ці застереження поставили Гутерреша в суперечність із Трампом. Президент США називав ризики від ШІ «містифікацією» та заявляв про існування «хворої змови» проти цієї технології, стверджуючи, що Китай може отримати вигоду від сумнівів щодо її розвитку.

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Близький Схід знову стане однією з головних тем обговорень, оскільки війна США та Ізраїлю проти Ірану продовжує стимулювати глобальну інфляцію та дестабілізувати регіон. Нещодавні успіхи бойовиків-хуситів створюють загрозу судноплавству через стратегічно важливу Баб-ель-Мандебську протоку і можуть спричинити подальше зростання цін на енергоносії.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан має виступити на Генеральній асамблеї в середу. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує у зв’язку із заявленими воєнними злочинами та злочинами проти людяності в Газі, які Ізраїль заперечує, виступить у четвер.

Президент Палестини Махмуд Аббас другий рік поспіль не буде особисто присутній на засіданні. США знову відмовили йому у візі. У четвер Генеральна асамблея проголосувала за дозвіл Аббасу виступити у відеоформаті.

Також на порядку денному — війна Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступлять на Генеральній асамблеї. За словами дипломатів, Зеленський, імовірно, намагатиметься зміцнити позиції України напередодні ще однієї складної зими.

Рада Безпеки ООН не змогла вжити заходів для припинення конфлікту, оскільки Росія як постійний член Ради має право вето.

Президент США на початку цього місяця розмовляв із російським лідером Володимиром Путіним, однак залишається незрозумілим, чи планує він зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку.