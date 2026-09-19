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Росія підготувала “звіт” з фейками про звірства окупантів у Бучі, який хоче використати в ООН

Його автором виступив так званий “міжнародний громадський трибунал щодо злочинів українських неонацистів”

Росія підготувала “звіт” з фейками про звірства окупантів у Бучі, який хоче використати в ООН
Меморіал жертвам військових злочинів у Бучі
Фото: EPA/UPG

Кремль презентував пропагандистський “звіт” наповнений маніпуляціями та фейками про події в Бучі на Київщині у 2022 році.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Документ презентували в державному пропагандистському інформагентстві ТАСС за активного сприяння МЗС РФ. Його автором виступив так званий “міжнародний громадський трибунал щодо злочинів українських неонацистів”, – зазначили у ЦПД. 

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Ця структура є виключно пропагандистським утворенням Кремля, не має жодного юридичного статусу чи визнання. 

У звіті, який є набором маніпуляцій і брехні, загиблих цивільних оголошують “військовими ЗСУ” або “померлими від хвороб”. Також автори звіту заявляють, ніби українські військові навмисно вбивали літніх людей на Київщині, аби потім звинуватити в цьому Росію. 

Окупанти маскують фейкову доповідь під “юридичний документ” із “незаперечними доказами”, щоб надати їй ваги в інформаційному просторі. 

Представниця російського МЗС Марія Захарова вже заявила про наміри використовувати це псевдорозслідування на майданчику Генеральної Асамблеї ООН як офіційну позицію.

Раніше Захарова звинуватила Секретаріат ООН та Генерального секретаря організації у нібито сприянні "антиросійській кампанії" через ненадання списків загиблих у Бучі. Також Захарова повторила твердження російської сторони про те, що масові вбивства цивільних у Бучі нібито були "провокацією", організованою за участю Великої Британії

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