На Львівщину намагалися незаконно завезти нові iPhone 18 Pro Max

Смартфони знайшли у двох автомобілях Volkswagen.

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У пункті пропуску “Нижанковичі” прикордонники спільно з митниками зафіксували два випадки переміщення незадекларованих смартфонів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У двох автомобілях Volkswagen, якими з Польщі прямували жителі Львівщини, знайшли по чотири iPhone 18 Pro Max.

Водії пояснили, що телефони призначалися для особистого користування.

Загалом вилучили вісім смартфонів орієнтовною вартістю близько 850 000 гривень. За обома фактами митники склали протоколи, техніку передали на склад митниці.